Plien en Bianca gaan afgelaste voorstellingen inhalen

Neil Young stapt naar de rechter: Trump moet stoppen met gebruik muziek

4:10 Muzikant Neil Young klaagt de campagne van Donald Trump aan wegens vermeend illegaal gebruik van zijn muziek tijdens een verkiezingsbijeenkomst. De zanger beweert dat zijn songs Rockin in the Free World en Devil’s Sidewalk tijdens de recente rally van de president in Tulsa zijn gespeeld. Beide nummers zijn ook eerder tijdens Trumps campagne gebruikt.