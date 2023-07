Politie doorzoekt huis in verband met moord Tupac Shakur in 1996

De huiszoeking vond plaats in de stad Henderson ‘als onderdeel van het nog altijd lopende onderzoek naar de moord op Tupac Shakur’, aldus de politie in een verklaring aan verschillende Amerikaanse media. Wat de aanleiding voor de huiszoeking is, wordt niet duidelijk.

De Amerikaanse rapper Tupac Shakur werd op 7 september 1996 in Las Vegas neergeschoten nadat hij een bokswedstrijd van Mike Tyson had bijgewoond. Een week later overleed de uit New York afkomstige artiest op 25-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van de schietpartij. Een dader werd nooit gepakt. Shakur verkocht wereldwijd zo’n 75 miljoen platen. Hij scoorde hits met nummers als Dear Mama, California Love (met Dr Dre) en Changes. In 2023 kreeg hij postuum een ster op de Walk of Fame in Hollywood.