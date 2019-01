Politie onderzoekt beelden na mishandeling acteur Jussie Smollett

Smollett werd enkele dagen geleden in Chicago aangevallen door twee mannen die hem in elkaar sloegen, zijn hoofd in een strop duwden en een onbekende chemische stof over hem heen goten. Ook zouden ze hebben geroepen dat Smollett in ‘MAGA country’ was. Hiermee wordt verwezen naar de slogan waarmee president Donald Trump campagne voerde, Make America Great Again (MAGA).