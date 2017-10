Politie stelt onderzoek in naar Hollywoodproducent Weinstein

De politie in New York heropent een onderzoek uit 2004 naar de in opspraak geraakte filmproducent Harvey Weinstein. Directe aanleiding zijn alle beschuldigingen van seksueel misbruik en intimidatie door Weinstein die de afgelopen dagen bekend zijn geworden.

Volgens een woordvoerster is de hoop gevestigd op aanvullende beschuldigingen en informatie over deze oude zaak om alsnog vast te kunnen stellen of er strafbare feiten zijn gepleegd. Volgens de Amerikaanse media ging het toen ook al om ongewenst seksueel contact met een vrouw.

Daarnaast worden andere oude politiedocumenten doorgenomen om te zien of vrouwen hem eerder hebben aangegeven bij de politie. De afgelopen dagen hebben tal van vrouwen gezegd door Weinstein lastig te zijn gevallen, waaronder actrices Angelina Jolie, Ashley Judd en Gwyneth Paltrow.

Verkrachtingen

In enkele gevallen beweerden vrouwen zelfs te zijn verkracht door de Hollywoodproducent. Lucia Evans, een voormalige actrice, vertelde eerder in een artikel in The New Yorker dat zij door Weinstein gedwongen werd om orale seks te hebben in 2004, toen ze nog een studente was. Minstens een andere vrouw, die anoniem wil blijven, zegt in het artikel dat ze verkracht is door Weinstein, maar zegt niet wanneer dit gebeurde. Een derde vrouw, actrice Asia Argento vertelde dat Weinstein gedwongen orale seks op haar toepaste in 1997 in een hotel in Frankrijk.

De man zelf blijft, via een woordvoerster, de aantijgingen van ongewenste seksuele handelingen met de vrouwen ontkennen.

Eerdere aanklacht

In 2015 stelde de New Yorkse politie al eens een onderzoek in naar Weinstein. Toen diende het Filipijns-Italiaanse model Ambra Battilana Gutierrez een aanklacht in tegen de machtige Hollywood-producer omdat die haar in zijn kantoor had betast. Ze had een ontmoeting met hem opgenomen waarin hij haar dwingt zijn hotelkamer in te gaan. De officier van justitie in Manhattan zag echter af van rechtsvervolging, omdat hij de opnames onvoldoende bewijs vond.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, in Groot-Brittannië, is Weinstein ook in beeld geraakt bij justitie, meldde The Guardian vandaag. De Londense zedenpolitie is op verzoek van collega's in Liverpool een onderzoek naar de gevallen filmbaas begonnen op verdenking van aanranding. Wie de klacht heeft ingediend, is niet bekendgemaakt.

Consequenties