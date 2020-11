Politie stelt sporen veilig in onderzoek overval Fred van Leer

video Nieuw drama Fred van Leer: twee mannen met vuurwapen overvallen zijn woning

18 november Twee mannen die zich voordeden als pakketbezorgers van PostNL hebben stylist Fred van Leer vanochtend in zijn woning in Rotterdam overvallen. Omstreeks 07.45 uur werd hij bedreigd met een vuurwapen. In een videoboodschap op Instagram liet Van Leer weten dat hij zich sterk voelt en dat hij aangifte zou gaan doen.