Politie teleurgesteld in Ellie Lust: 'Haar keuze om te breken'

,,Erg teleurstellend dat Ellie Lust in de media op deze wijze terugblikt op de afgelopen anderhalf jaar'', schreef Jean Fransman, hoofd communicatie bij de Amsterdamse politie, vanochtend op Twitter. Hij verwees naar het interview van Lust (52) met het Parool, waarin ze vertelt dat ze nooit tussen haar beide jobs had willen kiezen en dat gesprekken over een combinatie onmogelijk leken.



,,We hebben haar veel ruimte en tijd gegund voor de opbouw van een tv-carrière'', vervolgde Fransman. ,,Haar keuze is verbinding met politie totaal te verbreken, zelfs terugkeergarantie vanuit ons werd niet aangenomen.''



Lust, die onder meer te zien was in Wie is de Mol?, had in het interview overigens zelf ook al gezegd dat het haar eigen keuze was. Maar voor haar gevoel kon ze niet anders dan vertrekken.



,,Het blijfscenario was: we gaan een passende functie voor je vinden binnen het korps'', aldus Lust, die sinds 2007 zegsvrouw was. ,,Het woordvoerderschap werd daar al niet meer in genoemd. Een blijfscenario waar ik dus ook nooit voor zou kiezen. Ik ben een integer mens en ik voel me niet integer behandeld. Ik kon al niet meer blijven.''