Politie waarschuwt voor ticketfraude rond songfestival

Volgens de politie staan verkoopwebsites en sociale media vol met advertenties van mensen die kaarten te koop aanbieden. ‘Met enige regelmaat worden ook ongeldige e-tickets aangeboden. Deze toegangskaarten zijn digitaal bewerkt, bijvoorbeeld door steeds dezelfde barcode te kopiëren. Datzelfde kan gelden voor kaarten die nu worden aangeboden voor het Eurovisie Songfestival’, staat in een waarschuwing.



Mensen maken soms veel geld over voor online aangeboden tickets, maar krijgen die vervolgens niet geleverd, of ze blijken vals. ,,Koop tickets bij voorkeur uit de eerste hand, via de officiële website of het officiële verkoopadres van de organisatie van een evenement’’, zegt Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting. ,,Koop je een kaartje uit de tweede hand, dan loop je altijd risico. Doe dat dus alleen als je de verkoper kent en vertrouwt.’’



De politie geeft op zijn website tips om de kaartjes te controleren en waarschuwt verder onder meer om nooit een kopie van een identiteitsbewijs op te sturen én waakzaam te zijn als je van de verkoper ongevraagd een kopie van diens identiteitsbewijs krijgt toegestuurd. ‘Het is geen garantie dat u daadwerkelijk met de persoon op het identiteitsbewijs in onderhandeling bent’.