Poppodia Paradiso en Melkweg stellen mondkapjes verplicht

Sir David Attenborough ‘De natuur zal wel weer opkrabbe­len, van de mensheid kan ik dat nog niet zeggen’

27 september Sir David Attenborough houdt zich niet langer in. Na een leven lang vooral de pracht en praal van Moeder Natuur te hebben laten zien, is de documentairemaker in de late, late herfst van zijn leven klimaatalarmist geworden, blijkt uit zijn uiterst persoonlijke nieuwe film, A Life On Our Planet. ,,De natuur zal wel weer opkrabbelen. Van de mensheid kan ik dat nog niet zeggen", waarschuwt Attenborough (94) in een exclusief gesprek met deze site.