Popster Mika komt met Franstalig album naar Amsterdam

Popster Mika (40) geeft volgend jaar weer een optreden in Nederland. De zanger staat op 29 maart op het podium in Afas Live in Amsterdam, maakte concertorganisator Mojo vrijdag bekend.

De show van de Brits-Libanese artiest is onderdeel van zijn Apocalypse Calypso Tour, die waarschijnlijk gelinkt is aan zijn eerste volledig Franstalige album dat later dit jaar moet verschijnen. De eerste single, C’est la vie, verscheen vorige week.

De zanger brak in 2007 door met zijn hitsingle Grace Kelly en ook zijn debuutalbum Life in cartoon motion was succesvol. Op die plaat staan ook andere hits als Big girl (you are beautiful) en Relax (take it easy). Vorig jaar presenteerde de artiest zanger samen met Laura Pausini en Alessandro Cattelan het Eurovisie Songfestival in Turijn.

Mika geeft vóór de show in Amsterdam ook een reeks optredens in Frankrijk. Verder staat hij op het podium in Brussel en Berlijn. Kaarten voor het optreden in Afas Live gaan op vrijdag 15 september in de verkoop. Mika’s laatste concerten in Nederland dateren van 2020, toen hij meermaals optrad in Utrecht. Bij zijn laatste concert in de Afas Live, destijds de Heineken Music Hall, haalde Mika zijn vriend Paul de Leeuw op het podium voor een verrassingsduet.

