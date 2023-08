Post Malone doet 11-jarig jongetje dure gitaar cadeau na show: ‘Hij is een enorme fan’

met video Kandidaat B&B vol liefde België krijgt tijdens opnames hartin­farct: ‘Klaagde al dat hij het koud had’

In Nederland spat de romantiek in B&B vol liefde er nog niet vanaf, maar de gebroken harten gaan in de Vlaamse versie een heel stuk verder. Hans, een van de vrijgezellen, kreeg tijdens de opnames van het programma een hartinfarct. ,,Hij klaagde de hele tijd dat hij het koud had.”