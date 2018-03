Pottenbakken helpt Patricia Paay uit haar schulp

,,Het heeft een soort therapeutische werking voor haar, waardoor alle stress van het afgelopen vreselijke jaar van haar afglijdt'', vertelt Kim-Lian in De Telegraaf. Patricia, van wie vorig jaar februari een sekstape uitlekte, is volgens de presentatrice 'heel close met de andere kandidaten, die ze al doende beter heeft leren kennen en vertrouwen'.



Daarvoor was tijd nodig, zag Kim-Lian. ,,Haar vertrouwen in de mensen heeft door die hele videoaffaire natuurlijk wel een deuk opgelopen. Ze moet weer leren beseffen dat niet iedereen eropuit is om haar een oor aan te naaien. Dat maakte haar bangig, maar dat is er nu - na een paar weken - wel vanaf. Ze is helemaal opgebloeid.''



Het knutselen met klei gaat Patricia helemaal niet slecht af. ,,Patries kwam een beetje schuchter de kleiruimte in'', herinnert Kim-Lian zich. ,,Maar langzaam ontspande ze toen ze merkte dat het pottenbakken haar best goed afging.''