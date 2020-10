Premier Mark Rutte draagt nu ook een ‘bekbedekkâh’

Het mondkapje, met daarop het overbekende Haagse figuur, krijgen kopers van de speciale ‘kerauna eidisie’ van Ut Groen-Geile Boekie er gratis bij. Of Rutte dit boek ook daadwerkelijk aangeschaft heeft, is niet bekend. Maar blij met zijn ‘bekbedekkâh’ lijkt hij wel.

Het bekende groen-gele boekje is geheel herzien en behoorlijk aangevuld tijdens de coronacrisis. In het boekje stonden altijd al vrijwel alle bekende ziektes, maar in deze tijden mag het nu dominante coronavirus niet ontbreken, vonden Sjaak Bral en Robert-Jan Rueb. Er is een compleet corona-hoofdstuk toegevoegd en een gloednieuwe vormgeving.