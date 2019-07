Première Descendants afgeblazen na dood Boyce (20)

Cameron overleed afgelopen weekend op 20-jarige leeftijd. De familie van de acteur maakte zondag bekend dat hij in zijn slaap was overleden aan een toeval, die werd veroorzaakt door epilepsie. De acteur werd al jong bekend door rollen in de film Grown Ups en Disneyserie Jessie. In de Descendants-films speelde hij Carlos.



,,We zijn er trots op dat we onderdeel kunnen zijn van wat Cameron Boyce achterlaat, dat we zijn talent kunnen tonen op het scherm", aldus Disney gisteren in een statement. ,,Maar we zeggen het event rond Descendants 3 dat stond gepland voor 22 juli af. In plaats daarvan doneren we aan The Thirst Project, een goed doel waar Cameron erg bij betrokken was."



The Thirst Project is een organisatie die zich inzet voor schoon drinkwater voor iedereen, met een focus op Afrika. Cameron haalde vorig jaar ruim 30.000 dollar op voor de organisatie.