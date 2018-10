President Oeganda krijgt paar witte gympen van Kim en Kanye

VIDEO Zo groot is de kans dat de royal baby een ginger wordt

15 oktober Nu Engeland in de ban is van de royal baby van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle wordt volop gespeculeerd over het uiterlijk van het kindje. Erft de baby de donkere lokken of volle lippen van moeder Meghan of behoren de lichtblauwe pretoogjes van de prins en zijn rode haar tot het overheersende gen?