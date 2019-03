President Zuid-Korea: Onderzoek K-Pop-schandaal rond Big Bang-lid Seungri

Seungri, echte naam Lee Seung-hyun, zou in de nachtclubs van Gangnam prostituees hebben geregeld voor zakenmensen, in ruil voor investeringen. De 29-jarige zanger heeft zich inmiddels teruggetrokken uit boyband Big Bang, een van de grootste namen binnen de K-Pop. Hij ontkent de beschuldigingen. ,Het is beter dat ik me nu terugtrek uit de entertainmentwereld’’, zei hij recent in een verklaring op Instagram. ,,Ik word al anderhalve maand zwaar bekritiseerd door het publiek en ben het voorwerp van onderzoeken door alle autoriteiten in het land. Ik ben uitgemaakt voor landverrader en kan het niet verdragen anderen pijn te doen’’, voegde hij eraan toe, in de excuses aan zijn fans in Zuid-Korea en in het buitenland. Seungri zei de politieonderzoeken serieus te nemen en mee te werken maar er alles aan doen ‘om de beschuldigingen weg te vagen’.