Pretty Little Liars-acteur half jaar cel in

Gigi en Bella Hadid weer op catwalk voor Victoria's Secret

10:36 Gigi en Bella Hadid keren terug op de catwalk van het beroemde Amerikaanse lingeriemerk Victoria's Secret. Dat maakte Gigi gisteren bekend via Instagram. Het is de derde keer dat het 22-jarige model meeloopt tijdens de show. Haar zus Bella Hadid (20) maakte zondag al bekend dat ze is gevraagd terug te keren.