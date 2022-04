Primeur in geschiedenis van ‘De Mol’: Belgische mol kan druk niet meer aan en stapt op

De saboteur in De Mol, de Belgische editie van Wie is de Mol?, is zondagavond uit het programma gestapt. De 35-jarige fysiotherapeut Philippe Minguet kon de druk van het spel niet meer aan. Het is de eerste keer dat de mol vroegtijdig stopt met het programma.

,,Ik heb nog nooit gefaald en nu heb ik het gevoel van wel. Dat breekt me’’, zegt Minguet in een videoboodschap in de vierde aflevering, die zondag werd uitgezonden. In de video laat hij ook weten dat hij de mol is. ,,De eerste proeven gingen vlot, maar daarna kreeg ik mijn spel niet meer gespeeld. Aan het einde van de rit wou mijn lijf niet meer mee.’’

Eén van de dingen die Minguet zou hebben opgebroken is dat hij in zijn slaap zou hebben gepraat over zijn sabotage-activiteiten. ,,Je kunt je perfect voorbereiden, maar je slaap kun je niet controleren. Ik heb dus na die ene verspreking niet of nauwelijks meer geslapen. Uiteindelijk vond ik mijn gezondheid belangrijker dan mijn ego. Al vind ik wel dat ik tot de laatste snik heb gevochten’’, aldus Minguet in Het Laatste Nieuws.

De makers hadden zijn beslissing niet zien aankomen. Toch zegt presentator Gilles De Coster veel respect te hebben voor Minguet. ,,Eerlijk, ik vind wat Philippe heeft gedaan het moedigste wat er ooit gebeurd is. Als je hoofd niet meer mee wil, haal je de eindstreep niet.’’

Voor de komende zes afleveringen is een nieuwe mol aangewezen. In Nederland doen alleen bekende Nederlanders mee aan het programma, maar in België zijn de kandidaten onbekend.