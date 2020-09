Prince gaf bandleden boete voor foutjes

Vooral in zijn begintijd bij The Revolution hakte dat er behoorlijk in, vertelt Brown in zijn autobiografie My Life In The Purple Kingdom, zo schrijft New York Post. ‘Ik kreeg ooit voor 1200 dollar aan boetes tijdens één optreden. Dat valt zwaar als je 2000 per week verdient. Ik dacht ook niet dat Prince me eraan zou houden, maar dat deed hij wel.’



In het boek beweert Brown ook dat de in 2016 overleden muzikant hem miljoenen door de neus heeft geboord, door hem geen credits te geven voor zijn bijdrage aan het nummer Kiss. Prince liet hem in eerste instantie een simpelere versie van het nummer horen. ‘Ik heb er toen mijn draai aan gegeven en heb dat nummer gecreëerd - minus de gitaarstukken en de kopstem van Prince.’