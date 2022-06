Prins Andrew wil weer volwaardig lidmaatschap Britse koninklijke familie

,,Het kolonelschap van de Grenadier Guards was zijn meest gekoesterde titel en Andrew wil die terug”, zegt een bron tegen de Britse krant. Die meldt dat de prins er ook bij Elizabeth op heeft aangedrongen dat zijn dochters, de prinsessen Beatrice en Eugenie, werkende royals zouden worden.

Het belangrijkste voor Andrew is echter zijn status als koninklijke hoogheid (HRH). Ook die titel wil hij terug. Daarnaast is hij nog steeds negende in de lijn van troonsopvolging. Daar hoort een rol als Counsellor of State bij. Meestal wordt die rol vervuld door de echtgenoot van de zittende vorst en de volgende vier volwassenen in de lijn van opvolging, momenteel prins Charles, prins William, prins Harry en dus ook Andrew. Bij de functie horen allerlei privileges, vandaar dat de in ongenade gevallen royal weer werkend lid wil zijn van de koninklijke familie.

Of dat gaat gebeuren is zeer de vraag. Elizabeth heeft er het laatste woord over, maar Charles zou al hebben laten weten daar weinig voor te voelen. Wel wordt er binnen de familie gesproken over een functie voor de nu 62-jarige Andrew, maar hoe die eruit moet zien is vooralsnog onduidelijk.

Maandag is prins Andrew voor het eerst sinds lange tijd weer in het openbaar te zien. Samen met andere leden van de koninklijke familie is hij bij de jaarlijkse Order of the Garter-ceremonie in Windsor Castle. Het wordt zijn eerste officiële optreden sinds de herdenkingsdienst van prins Philip in maart.

Prins Andrew raakte in opspraak toen een vrouw hem ervan beschuldigde haar als minderjarige seksueel te hebben misbruikt. Het slachtoffer, Virginia Giuffre, deed aangifte. Andrew ontkende in alle toonaarden, maar kwam toch een schikking van miljoenen euro’s overeen om een rechtsgang te voorkomen.

