Prins Charles: Het gaat goed met de Queen

Britse koningin na nachtje in ziekenhuis weer ‘goedgehu­meurd’ aan het werk

De Britse koningin Elizabeth heeft, voor het eerst in jaren, een nachtje in een ziekenhuis doorgebracht. ‘Een onderzoek uit voorzorg’, volgens Buckingham Palace. De vorstin moet van haar artsen kalm aan doen, maar heeft geen corona. Gisteren was de 95-jarige Queen op Windsor Castle weer goed geluimd aan het werk.

22 oktober