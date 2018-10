Prins Claus wordt begroet door Joris en Johnny in z'n nop met Hop

Tom Cruise wil dochter Suri (12) pas weer zien als ze zich bekeert

16:16 Mission Impossible-acteur Tom Cruise (56) wil zijn 12-jarige dochter Suri niet meer zien, omdat ze geen lid is van de controversiële Scientologykerk waaraan haar vader al tientallen jaren is verbonden. De Hollywoodster mag zijn dochter maximaal tien dagen per maand ontmoeten. ,,Maar dat zal hij pas doen als ze zich bekeert tot zijn religie.''