Prins Harry in vandaag verschenen serie: ‘Mijn plicht om uitbuiting in de media bloot te leggen’

Met videoPrins Harry wil met zijn Netflix-documentaire onder meer de ‘uitbuiting en omkoping in de media’ blootleggen. De hertog van Sussex noemt het in de vandaag verschenen eerste afleveringen ‘zijn plicht’.

In de serie, waarvan volgende week donderdag het vervolg online komt, praten de prins en zijn vrouw Meghan over onder meer de redenen voor hun stap terug binnen het Britse koningshuis. Een belangrijke motivatie is, zoals Harry al vaker heeft gezegd, de enorme media-aandacht.

Daar had de prins op jonge leeftijd al moeite mee, zegt hij in de serie Harry & Meghan. ,,Ik werd door de paparazzi gedwongen om te lachen. Daar voelde ik me sinds het begin al ongemakkelijk bij”, zegt hij. ,,Ik weet nog dat ik dacht: hoe kan ik ooit iemand vinden die bereid en in staat is om alle bagage te kunnen dragen die erbij hoort als je met mij samen bent?”

Geheim

Om die reden hielden Harry en Meghan hun relatie zo lang mogelijk privé. ,,Ik dacht: de enige manier om ervoor te zorgen dat dit standhoudt is het zo lang mogelijk geheimhouden.”

Toen uiteindelijk het nieuws over hun relatie naar buiten kwam, hadden de twee veel last van de roddelpers. ,,Ik had het gevoel dat ik mijn gezin moest beschermen, zeker na wat er was gebeurd met mijn moeder”, zegt Harry, doelend op het auto-ongeluk waarbij prinses Dianabij een achtervolging door de paparazzi om het leven kwam.

