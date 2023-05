Prins Harry, Meghan en haar moeder betrokken bij ‘bijna catastrofale’ achtervolging

Het incident vond plaats nadat Meghan en Harry dinsdag een prijsuitreiking in New York hadden bijgewoond. ,,Deze meedogenloze achtervolging, die meer dan twee uur duurde, resulteerde in meerdere bijna-botsingen waarbij andere weggebruikers, waaronder voetgangers en twee politieagenten, betrokken waren”, voegt de zegsman eraan toe.

