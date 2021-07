Prins Harry ontkent plannen voor nog drie boeken

Jort Kelder financier­de campagne­film­pjes FVD, ontkent belangen­ver­stren­ge­ling

21 juli NPO-presentator Jort Kelder heeft inderdaad campagnefilmpjes van Forum voor Democratie mede gefinancierd. Kelder bevestigde dit nieuws in zijn podcast De Jortcast, maar ontkent wel dat er sprake is van belangenverstrengeling. Eerder had FVD-leider Thierry Baudet in de podcast Podbast al op de financiële steun van Kelder gehint. Hij noemde het ‘een groot geschenk’.