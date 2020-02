Prins Harry wil ‘gewoon’ Harry worden genoemd

Hippe Hollywood-zonnebril prinses Amalia vliegt de winkels uit

11:47 De reflecterende zonnebril waarmee prinses Amalia gisteren in het Oostenrijkse Lech is gespot, vindt gretig aftrek. Het hippe modeaccessoire van het Amerikaanse merk Privé Revaux is via de website niet meer voorradig. Aan The Madam hangt een zacht prijskaartje van een kleine 30 euro.