Prins Philip (99) overgeplaatst naar ander ziekenhuis, ondergaat hartonderzoek

Amateurmu­si­cals balen van gevestigde namen in Op zoek naar Maria: ‘Meisje van de slager leuker’

26 februari De Stichting Amateur Musical Nederland is teleurgesteld in AvroTros en de publieke omroep. Vorig jaar klopte de organisatie aan bij de omroep. ,,Om te praten over een nieuw musicalprogramma. Daarbij zouden we op zoek gaan naar het grootste musicaltalent van Nederland. Er was geen interesse”, aldus Guido van Gend, een van de twee initiatiefnemers van de Stichting Amateur Musical Nederland (SAMN).