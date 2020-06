Prins William deelt schattig familiekiekje op verjaardag én vaderdag

De laatste foto's van de kinderen van The Duke and Duchess of Cambridge werden vorige maand vrijgegeven, toen Charlotte vijf jaar werd. Het prinsesje zag op 2 mei 2015 het levenslicht in het St. Mary’s Hospital, het ziekenhuis waar ook haar grote broer George en kleine broertje Louis werden geboren. Charlotte gaat, net als haar broer George, naar de Thomas’s Battersea-school in zuidwest-Londen. Dat Louis en George broertjes zijn is overigens onmiskenbaar op de schommelfoto. De twee lijken als druppels water op elkaar.



De opa van de drie, prins Charles, zal er vandaag niet bij zijn op de verjaardag van zijn zoon. De prins (71) brengt de coronacrisis ver van zijn familie door in Schotland, maar mist toch wel het gevoel van samenzijn, vertelde hij eerder deze maand. ,,Soms wil je mensen gewoon een knuffel geven”, zegt hij tegen Sky News. Charles’ moeder, koningin Elizabeth (94), zit sinds maart in quarantaine op Windsor Castle. Ze werkt vanuit haar paleis en maakt zo nu en dan een ritje op haar pony Fern in de tuin.