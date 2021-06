Prinses Amalia cum laude geslaagd voor eindexamen vwo

Eerder dit jaar sprak de prinses, die een schooljaar heeft overgeslagen, over haar voortgang op school. Ze stond er goed voor, vertelde ze. Ze maakte zich daarom ook geen zorgen dat ze zou zakken. ,,Nu veel leren en blokken en hopen dat ze vragen stellen die ik geleerd heb.”



Nu Amalia haar papiertje op zak heeft, gaat ze genieten van een tussenjaar. ,,De gedachte aan geen school... Ik wil wel nog leren, maar even niet op school, al heb ik er wel van genoten de afgelopen veertien jaar.” Wat ze gaat doen, is nog niet helemaal uitgestippeld. ,,Een beetje de wereld over reizen, dingen doen die ik misschien over twintig jaar niet meer kan doen. Zoals stages lopen bij heel gave bedrijven, maar dat ligt nog niet vast.” Moeder Máxima zei daarover: ,,Ze is natuurlijk ook afhankelijk van corona.”



Amalia wordt in december 18 jaar. Dan gaat ook haar koninklijke functie officieel in. ,,Voor mij komt het rustig op me af, ik geniet nu eigenlijk van mijn jeugd, de vrienden om me heen, ook al is dat soms lastig door de coronacrisis.’’