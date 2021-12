Prinses Amalia geeft glamoureuze fotoshoot vrij naar aanleiding van haar verjaardag

De beelden werden korte tijd geleden gemaakt op paleis Huis ten Bosch. Amalia poseert in diverse outfits. Zo is ze op enkele foto's te zien in een kuise rode jurk van het merk MaxMara, maar is ze ook te bewonderen in een glamoureuze donkere jurk van LaDress. Opvallend is dat ze, op de foto's waarop haar handen zichtbaar zijn, die in elkaar gevouwen heeft.



Een belangrijke gebeurtenis voor Amalia vandaag is dat ze in aanwezigheid van haar ouders plechtig wordt ‘binnengeleid’ bij de Raad van State. In de balzaal van paleis Kneuterdijk zal zij beëdigd worden als bijzonder lid van dit belangrijkste adviesorgaan van het kabinet. Ze heeft echter geen stemrecht: haar lidmaatschap is louter ceremonieel. Het idee is dat ze zich door aanwezig te zijn bij vergaderingen kan voorbereiden op haar latere taak als koningin.



Bekijk hieronder alle foto's van Amalia, die zijn gemaakt voor haar achttiende verjaardag. Speel onder de fotoreeks de Amalia-quiz.