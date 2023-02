Prinses Amalia hoopt op snelle verandering in beveiligingssituatie

AD Media podcast ‘Matthijs van Nieuwkerk heeft zijn eigen graf gegraven met zijn overhaaste ontslag’

Met de start van de kennisquiz The Connection afgelopen weekend, met Patrick Lodiers als presentator, rijst des te meer de vraag of Matthijs van Nieuwkerk simpel te vervangen is. Na de Top 2000 a gogo, met vervanger Herman van der Zandt, is dit nu al het tweede programma dat probleemloos voortdendert. En wat moet er met Matthijs Gaat Door gebeuren? Angela de Jong: ‘Matthijs van Nieuwkerk heeft sowieso zijn eigen graf gegraven met zijn overhaaste ontslag.’

7 februari