Prinses Beatrix ontslagen uit ziekenhuis

Davina Michelle schittert, maar is het nu echt die nieuwe li­ve-ervaring?

9 juni Het lag niet aan Davina Michelle, maar een nieuwe stap in de online concertbeleving was het debuut van platform Hymn vanavond niet. De zangeres verzorgde een prima show, maar het kwam niet in de buurt van een echte livebeleving. Met The Streamers nog vers in het geheugen was het in dat opzicht eerder een stap terug.