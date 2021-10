Prinses Beatrix tegen spierziektepatiënten: ‘Geef niet op en wees sterk’

De Omroep MAX-baas praatte met de prinses over haar inzet voor het spierfonds en ook was er nooit eerder vertoond beeldmateriaal van prinses Beatrix te zien. Zo blikte ze terug op het begin van haar periode bij het fonds toen de polio-epidemie uitbrak. ,,Het was vreselijk”, herinnerde Beatrix zich, die op 18-jarige leeftijd beschermvrouwe werd. Het was haar eerste officiële functie.

Het gesprek met Beatrix behaalde met 364.000 kijkers niet eens een plekje in de top 25 van best bekeken programma’s, blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. De voetbalwedstrijd van Oranje tegen Gibraltar was een sterke concurrent. Bovendien was het gesprek met Beatrix van tevoren niet heel groots aangekondigd. MAX-baas Jan Slagter meldde maandag op NPO Radio 1 dat de RVD van tevoren niet te veel reuring aan het gesprek wilde geven.

Kracht en moed

Beatrix vertelde dat een van de eerste dingen die ze deed als beschermvrouwe is dat ze aandacht vroeg voor wetenschappelijk onderzoek. De prinses ging al vrij gauw met een paar onderzoekers van verschillende instellingen in gesprek. ,,De eerste vraag was: kennen jullie elkaar? Want daar moesten we iets aan doen”, aldus Beatrix. Er is volgens haar veel veranderd sinds ze begon als beschermvrouwe 65 jaar geleden. Zo worden er steeds meer behandelingen beschikbaar die de ziektes kunnen stoppen of het verloop ervan kunnen verzachten. ,,Er is hoop en hoop geeft ook weer kracht en nieuwe moed om verder te gaan want er wordt heel veel gevraagd van mensen.”