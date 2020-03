Prinses Irene (80) gewond na botsing met andere skiër

Zo is prinses Irene volgende week woensdag niet aanwezig bij de opening van een bos in Alphen aan den Rijn dat naar haar is genoemd. Dat hebben de persoonlijk assistent van de prinses en directeur Peter Derksen van Stichting Nationale Boomfeestdag zondag laten weten. ,,Met pijn in het hart heeft ze moeten afzeggen”, aldus haar woordvoerster.



De Nationale Boomfeestdag wordt in Nederland elk jaar gehouden op de derde woensdag in maart. Alphen aan den Rijn is gastgemeente bij de 64e editie. Als dank voor haar jarenlange inzet voor de natuur en omdat ze in augustus 80 is geworden, laat de stichting het IreneBos aanplanten. Het bos beslaat ruim 23 hectare.



De prinses zal volgens Derksen bij de feestelijke opening van het bos worden vervangen door haar oudste zoon, prins Carlos.