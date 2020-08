Prinsesjes stralen op nieuwe portretfoto’s (maar Alexia wijkt af)

Bijzonder jaar

Net als de rest van Nederland beleeft het koninklijke gezin door de coronacrisis een bijzonder jaar. ,,Ik ben nog nooit zo veel thuis geweest als de afgelopen tijd’’, zei koning Willem-Alexander vorige maand bij het persmoment. ,,Voor het gezin was dat heel waardevol, we hadden echt tijd voor elkaar. Ik denk dat we hier later op terugkijken als een tijd die we graag een keer over zouden willen doen, maar dan zonder het coronavirus.’’



Prinses Amalia (16) begint volgende week aan het examenjaar van het gymnasium. Haar vader hintte erop dat ze een tussenjaar neemt voordat ze daarna aan een vervolgstudie begint. ,,En ze de wijde wereld in trekt’’, zei hij.