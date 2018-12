Priyanka en Nick huilden tranen met tuiten

Nick Jonas en Priyanka Chopra blikken in tijdschrift People dolgelukkig terug op hun huwelijksfeest. Priyanka was ‘in tranen’, Nick omschrijft het als ‘zeer emotioneel’. De bruiloft vond afgelopen weekeinde plaats in een paleis in India.

,,Ieder meisje droomt ervan om een prinses te zijn op haar huwelijk", zegt de 36-jarige Priyanka, die vorige maand in Amsterdam haar vrijgezellenfeest vierde. ,,Maar ik heb nooit gepland hoe ik het precies wilde hebben.”

Het huwelijk, dat meerdere dagen duurde, kende zowel een christelijke als een hindoe-ceremonie. ,,Dat we twee grote bruiloften konden houden in India, samen met onze naaste familie en vrienden, was ongelooflijk speciaal", zegt de voormalige Miss World. ,,Mijn hart smolt.”

Ook de 26-jarige Nick is in zijn nopjes. ,,De emoties liepen hoog op tijdens de ceremonies. Bij mij gebeurde dat vooral tijdens de westerse bruiloft." Het voormalige lid van de Jonas Brothers kon zich geen betere bruiloft wensen. ,,Eerlijk: ik had me niet kunnen indenken dat het zó perfect zou zijn. Het was heel emotioneel.”

Op Instagram deelt het stel twee foto's: een van het christelijke huwelijk, de ander van de Indiase ceremonie. Op de eerste foto draagt Priyanka een parelwitte trouwjurk met meterslange sleep. Maker Ralph Lauren weet te melden dat er 1,826 uur zit in het maken van het kledingstuk. Op de tweede foto gaat de actrice gekleed in een rode Indiase jurk.

Nick op zijn beurt, gaat op de eerste foto gekleed in een smoking. Op de tweede foto is hij te zien in goud-witte Indiase outfit, inclusief tulband.

Happiest day of my life. @priyankachopra Een foto die is geplaatst door null (@nickjonas) op 4 Dec 2018 om 4:48 PST