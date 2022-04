In zijn woonplaats Amsterdam is op Eerste Paasdag is producent en impresario Pim Wallis de Vries overleden. Pim was al geruime tijd ziek. Hij is 74 jaar geworden.

Als zoon van een actrice zat Pim het theater in het bloed. In zijn tijd bij studentenvereniging Minerva te Leiden speelde hij zelf. In 1975 ging hij professioneel aan de slag in de sector als programmeur van de Blauwe Zaal van de Utrechtse Schouwburg. Na een reis door Zuid Amerika met zijn toenmalige echtgenote Henriëtte Kuipers begon hij (met Brigitte van Gool) voor zichzelf als producent en impresario vanuit Stalles Theaterprodukties, hij werkte in die tijd veel met Peter Faber, Olga Zuiderhoek en Jenny Arean en produceerde voorstellingen als Een nacht ijs (1990) en Het Koekoeksnest (1990).

Van 1990 tot 1998 was Pim Wallis de Vries directeur van de Leidse Schouwburg. Pim leerde er ook zijn toekomstige echtgenote actrice Will van Kralingen (1951-2012) kennen. In 2002 nam Wallis de Vries het impresariaat over van Gislebert Thierens en startte hij met Wallis Theaterproducties. Hij werkte in deze tijd met Sanne Wallis de Vries (zijn nicht), Veldhuis & Kemper en Paulien Cornelisse en produceerde toneelproducties als Slippers (2004) met Will van Kralingen en Peter Tuinman en Napoleon op Sint-Helena (2012) met Huub Stapel in de titelrol.

Als producent bracht Pim met zijn vriend, regisseur Ursul de Geer, het werk van de Sándor Márai naar het theater. Met Gloed (met Eric Schneider in de hoofdrol) won hij als producent de Toneel Publieksprijs, 2003. In 2008 won hij deze opnieuw met De Goede Dood van regisseur Wannie de Wijn; het stuk met hoofdrollen voor Will van Kralingen, Peter Tuinman en Huub Stapel handelt over een vrijwillig levenseinde. In 2011 produceerde Pim ook de gelijknamige film, die internationale aandacht kreeg.

In 2009 fuseerde hij zijn theaterbureau met dat van Angelique Finkers tot Impresariaat WallisFinkers. Vanaf 2013 produceerde Pim nog slechts sporadisch, al geldt Hoe mooi alles (2015) over het leven van Leo en Tineke Vroman, met Esther Scheldwacht en Kees Hulst, voor hem als een van de hoogtepunten uit zijn carrière als producent. Zijn laatste productie, in regie van zijn vriend Ursul de Geer, was Een Heilige Avond (2019) met Peter Bolhuis en Yvonne van den Hurk.

,,Ik ben het leven altijd positief tegemoet getreden; daar heeft het leven mij rijkelijk voor beloond”, schreef Pim in een afscheidsbericht aan zijn vrienden, familie en collegae.

Pim Wallis de Vries heeft twee kinderen (Floris en Anne Wallis de Vries) uit zijn huwelijk met Henriette Kuipers en twee stiefzoons (Olivier en Beau Schneider) uit zijn huwelijk met Will van Kralingen. De laatste jaren van zijn leven was hij gehuwd met oud theaterdirecteur en politica Pia van den Berg.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: