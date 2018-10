Producent hitmusical Soldaat van Oranje geridderd

Sylvie hoopt nieuwe liefde in VS te vinden: 'Hier is het verloren zaak'

16:44 Presentatrice en lingeriemodel Sylvie Meis (40), die tot augustus een romance had met de schatrijke Spaanse zakenman Manuel Campos Guallar, is weer volop aan het daten. Maar niet in Europa waar bijna iedereen haar kent. ,,Daar is het bij voorbaat een verloren zaak.'' Dus heeft Meis haar jachtterrein bewust verplaatst naar Miami (Amerika).