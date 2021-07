Producer Prince niet verbaasd dat compleet album in kluis lag: ‘Hij deed vaker gekke dingen’

5 jaar na zijn dood: was Prince groter geweest, had hij misschien nog geleefd

21 april Vandaag gaan in Minneapolis de deuren van Paisley Park open. In het huis waar Prince vijf jaar geleden overleed, kunnen fans voor het eerst zijn as groeten. De Prince die wij kenden was een muzikaal godenkind dat vanop zijn purperen wolk liters mooie muziek liet regenen. De Prince die haast niemand kende, was een man van 57 die een hoognodige operatie uitstelde omdat zijn geloof het niet toeliet. Hij vocht al jaren tegen pijn en verslaving, maar was zoals zoveel verslaafden een meester in camouflage.