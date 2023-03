Programmamaker Harry de Winter op 73-jarige leeftijd overleden

De programmamaker, die doorbrak met het programma Wintertijd, wordt in besloten kring begraven. De Winter woonde samen met actrice Yvonne van Hurk met wie hij twee kinderen Daan en Gila had.



De Winter leefde de afgelopen zes jaar geleden grotendeels terugtrokken uit de tv-wereld, in Amsterdam of zijn vakantiehuis in Spanje. Zijn voornaamste bezigheid was kunst maken. Vaak samen met zijn Van den Hurk , die schildert.



De Winter kwam vorig naar buiten met zijn ziekte. Omroep MAX vroeg hem toen nog één keer een seizoen Wintertijd te maken. In dat programma ondervroeg hij gasten over hun leven en de rol van muzikale voorkeuren uit heden en verleden daarin. In totaal maakte hij bijna tweehonderd aflveringen, met grote namen als Cliff Richard en Salman Rushdie, maar ook met Sylvia Millecam, Arjen Lubach, Harry Mulisch en Youp van ’t Hek.



In de laatste aflevering was hij zelf te gast en is Jeroen Pauw de interviewer. Een muzikale biografie van zijn éígen leven, noemde hij het.