ProRail gepikeerd over spoorlopende boeren in Boer zoekt Vrouw

updateDe Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder ProRail heeft met kromme tenen zitten kijken naar de gisteren uitgezonden aflevering van de KRO-NCRV-kijkcijferhit Boer zoekt Vrouw waarin te zien was hoe kandidaten over een spoorlijn lopen. ,,Levensgevaarlijk'', aldus ProRail.

Volgens ProRail-woordvoerder Andy Wiemer negeert KRO-NCRV de geldende bepalingen over lopen over spoorlijnen. ,,Wat heeft campagne voeren tegen spoorlopers nog voor zin als een grote omroep de regels aan de laars lapt en dan ook nog in het het best bekeken programma van Nederland'', aldus Wiemer op Twitter.

ProRail aangifte gaat geen aangifte doen tegen de programmamakers. ,,We gaan ze bellen en hopen dat ze verantwoordelijkheid nemen en dit nooit meer doen'', aldus Wiemer die rept over 'slechte beeldvorming'. Hoewel het in de uitzending ging om een stuk spoor dat weinig wordt gebruikt, maakt dat volgens Riemer niet uit. ,,Het lokt gedrag uit.''

Niet alleen ProRail is overigens teleurgesteld. Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pieter van Vollenhoven heeft geen goed woord over voor de uitgezonden beelden. ,,Die boosheid van ProRail vind ik volledig terecht. Op het spoor moet je niet zijn, uitgezonderd in de trein'', reageerde hij vanmorgen op de ProRail-tweet. Ook oud-politicus Frans Weisglas mengt zich in de discussie. ,,Hoe haalt KRO-NCRV het in zijn onnadenkende hoofd'', vindt hij. Weisglas vindt verder dat bestuurshoofd Shula Rijxman van de NPO strenger moet toezien op het uitzenden van dergelijke beelden.

Volgens KRO-NCRV liepen de boeren in de uitzending over een stuk spoorlijn van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij. ,,We wisten dat het spoor tijdens de opnamen niet werd gebruikt'', aldus een woordvoerder vanmorgen. ,,Maar ProRail heeft natuurlijk gelijk. Volgende keer gaan we zoiets niet meer op deze manier in beeld brengen om misverstanden te voorkomen.''

Spoorlopers zijn vaak wandelaars, mensen die hun hond uitlaten, spelende kinderen of vandalen langs het spoor. Ze duiken volgens ProRail vooral op bij mooi weer op plekken waar recreatie en spoor elkaar raken. Machinisten schrikken van spoorlopers, remmen en krijgen van de verkeersleiding opdracht stapvoets verder te rijden om ongevallen te voorkomen. Alle andere treinen op het traject moeten dan ook langzamer rijden, waardoor veel reizigers te laat op hun bestemming aankomen. Soms raken spoorlopers gewond of vallen zelfs doden.

Om de vertraging die ontstaat door spoorlopers aan te pakken investeert ProRail jaarlijks miljoenen in onder meer nieuwe hekwerken, cameratoezicht en andere oplossingen. Dat heeft ervoor gezorgd dat het aantal spoorlopers in de eerste helft van 2018, ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017, met bijna 10 procent is afgenomen. De eerste zes maanden van dit jaar noteerde ProRail 1.582 spoorloperincidenten tegenover 1.724 in het eerste half jaar van 2017.

Langs het spoor lopen is, zo benadrukt ProRail, levensgevaarlijk en een belangrijke oorzaak van vertragingen. Bijna 30 procent van alle treinvertragingen wordt veroorzaakt door mensen die onbevoegd op en langs het spoor lopen.

