‘Publiek is angstig om theater te bezoeken nu nieuwe lockdown dreigt’

De branchevereniging van podia in Nederland ziet dat er veel bezoeken worden geannuleerd. Van een run op kaarten nu een nieuwe lockdown dreigt, is dus absoluut geen sprake. ,,Het publiek is terughoudend. Mensen denken twee keer na voordat ze een voorstelling bezoeken. Er is te veel onzekerheid’’, licht Timos Krabben toe. Het gaat volgens Krabben om bijvoorbeeld een show in het Concertgebouw, maar ook om scholen die educatievoorstellingen annuleren.

Voor de grote theaterzalen geldt dat deze sowieso niet vol raken, omdat een maximale capaciteit van 1250 bezoekers is toegestaan.

Bezoekers van TINA, de Tina Turner Musical, Aladdin en The Sound of Music weten volgens Stage Entertainment de weg naar het Beatrixtheater en het Circustheater redelijk te vinden. Een woordvoerster laat weten dat de kaartverkoop ‘goed doorloopt’, maar ziet dat niet elke zaal ‘vol’ zit. Bovendien is december minder in trek. ,,Die maand werkt normaal gesproken altijd goed met de feestdagen, maar we zien minder boekingen. Het schuift nu op, mensen kiezen voor januari, in de hoop dan zeker te zijn van een stoel.’’

In de musea is het vooralsnog niet dringen geblazen. ,,We hebben geen signalen dat er een spurt is van mensen die nog snel naar een museum willen’’, luidt de reactie van de Museumvereniging. ,,Het is de afgelopen maanden rustig. Het lijkt erop dat bezoekers rekening houden met de coronamaatregelen met de coronacijfers. En het buitenlands bezoek, in 2019 30 procent van het totaal, is nu ook erg laag.’’

Miljoenenschade

De VSCD liet eerder deze week weten dat de 154 aangesloten podia in de periode van 12 november tot en met 3 december een schade van 5,9 miljoen euro hebben opgelopen, als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. Dan gaat het om een beperkte zaalcapaciteit, het verbod op staande voorstellingen en het verbod op evenementen na 18.00 uur. De werkelijke schade ligt vermoedelijk hoger omdat de derving van de sluiting van de horeca na 20.00 uur niet in de berekeningen is meegenomen.

Bij een sluiting van de theaters biedt Stage Entertainment bezoekers voor de betreffende periode een kosteloze omboeking aan in de vorm van een voucher.

