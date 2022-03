Publiek neemt afscheid van weerman Piet Paulusma in Harlingen

In Harlingen is vandaag het afscheid van weerman Piet Paulusma, iets eerder dan gepland, begonnen. Officieel zou het Entrepotgebouw, waar de kist te midden van veel bloemen staat opgesteld, om 12.00 uur open gaan. Maar mensen konden al vanaf 11.00 uur naar binnen. Tot 17.00 uur kunnen ze een laatste groet brengen aan Paulusma, die in de Friese havenstad woonde. De in Tzum geboren Paulusma overleed zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Twee dames uit Zwaagwesteinde die al enige tijd stonden te wachten, mochten als eersten naar binnen. Even later arriveerde voormalig advocaat Hans Anker bij het gebouw. ,,Bijzonder indrukwekkend”, zei Anker na zijn afscheidsgroet. Hij wist niet dat Paulusma, die hij omschrijft als ‘toegankelijk, benaderbaar en laagdrempelig’, ziek was. Ook de burgemeester van Harlingen en Jan Slagter, directeur van Omroep MAX, waren al vroeg aanwezig. Inmiddels druppelen de gasten binnen. De gemeente heeft verkeersregelaars ingezet om de toestroom in goede banen te geleiden.

Paulusma was 25 jaar op de Nederlandse televisie te zien. Na 23 jaar bij SBS, waar hij doorbrak met zijn weerberichten rond de Elfstedentocht van 1997, werkte hij vanaf januari 2020 voor Omroep MAX. Hij presenteerde Piets Weer altijd op buitenlocaties en sloot telkens af met ‘oant moarn, tot morgen’. Ook was hij te horen op NPO Radio 5. Paulusma verzorgde donderdag 17 maart voor het laatst zijn weerbericht op televisie. Een dag later was hij nog te horen op de radio.

Carrière

Zijn eerste weersverwachtingen maakte Paulusma, die zich het vak zelf had aangeleerd, voor de Franeker Courant. Hij werkte zo’n veertig jaar voor Omrop Fryslân en andere media. Tevens was hij weerman bij grote Friese evenementen zoals de Elfstedentocht, het Skûtsjesilen, de Sneekweek en de PC-kaatswedstrijden in Franeker. Paulusma werd drie keer uitgeroepen tot populairste weerman van Nederland. In januari is hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

,,Ik ben ontzettend blij dat Nederland altijd naar me heeft gekeken. Ik wil ze daarvoor bedanken. Over vier jaar komt er een Elfstedentocht. Willen jullie dan aan me denken?”, zei Paulusma een dag voor zijn overlijden tegen zijn werkgever Slagter.

De uitvaart van Paulusma is zaterdag in besloten kring.

Volledig scherm Voor de deur van het pand waar Piet Paulusma zijn kantoor had, werden de afgelopen week al bloemen en kaartjes gelegd. © Anton Kappers