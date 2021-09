Publiekslieveling Robinson weer weggestemd, maar wéér niet naar huis

Het is een curieuze editie van Expeditie Robinson . Door corona konden de kandidaten dit jaar niet naar de Filipijnen, maar reisde het gezelschap af naar eilanden bij Kroatië. Daar is, zo blijkt uit de uitzendingen, veel anders. Het is koud, nat en voedsel is nog schaarser dan op de Filipijnen.

Het 21ste seizoen van Expeditie Robinson kent twee afleveringen per week, in plaats van één, en er is een eiland met oud-deelnemers. Het programma heeft weer zware proeven, een Kamp Noord en Zuid, een afvallerseiland en een Eilandraad.

Toch roept het spel dit seizoen vragen op. Met name de aftocht van de kandidaten wekt bevreemding. De survivalreeks is al bij de achtste aflevering, maar nog maar twee deelnemers zijn naar huis: Dennis Schouten gaf zelf op, Eva van de Wijdeven moest vorige week vertrekken, nadat zij een proef had verloren van Rob Geus. Het gekke: wie bij de Eilandraad wordt weggestemd, krijgt dit seizoen altijd een tweede kans. Dat betekent dat de spanning bij de Eilandraden ver te zoeken is.

Derde kans

Het overkwam eerder John de Bever, Sieneke Peeters, Rob Geus, Sterrin Smalbrugge en vanavond Stefano Keizers, zelfs voor een tweede keer. De cabaretier die door zijn sociale karakter en authenticiteit uitgroeit tot publiekslieveling dit seizoen, vroeg op Kamp Noord of zijn medekandidaten hem weg wilden stemmen. De reden: Keizers was van mening dat het aan hem lag dat zij de proef hadden verloren van Kamp Zuid.

,,Ik kan niet leven met het idee dat ik vanavond iemand anders zou moeten wegstemmen, terwijl ik heb gezien hoe ongelooflijk jullie goed jullie zijn”, stelde hij voor. Zijn kampleden reageerden teleurgesteld en vol verdriet, maar losten wel zijn wens in. Groot was zijn verbazing dat hij, eenmaal weggestemd, nog niet naar huis hoefde, maar zich mocht aansluiten bij de kandidaten op Tweede Kans-eiland, daar waar Robinsons uit eerdere seizoenen bivakkeren.

Volledig scherm De kandidaten op Tweede Kans-eiland bij Expeditie Robinson © RTL 4

Op Tweede Kans-eiland probeerde hij, in de uitzending van vanavond, uit alle macht zijn medekandidaten te bewegen om niet op hem, maar op Sieneke te stemmen. Zijn smeekbedes waren tevergeefs. Met acht tegenstemmen dacht hij wederom aan het eerste vliegtuig huiswaarts. ,,Ik zag hem aankomen, maar ik baal er wel van, want ik had graag nog met jullie gestreden”, sipte hij.

Waar de kijkers een definitieve exit vermoedden, toverde presentator Kaj Gorgels wederom een konijn uit de hoge hoed. ,,Expeditie Robinson is een vreemd spel. Ook nu hebben we toch weer een mededeling voor jou. Je gaat namelijk nog steeds niet naar huis. Je gaat naar Afvallerseiland.” Daarmee overleefde Keizers voor de tweede maal een Eilandraad en zal hij met John de Bever en Rob Geus, ook al kandidaten die nieuwe kansen kregen, strijden voor lijfsbehoud.

