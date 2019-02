Publiekslieveling Susan Boyle verliest finale America's Got Talent

In America's Got Talent: The Champions gingen vijftig deelnemers uit Got Talent-edities van over de hele wereld met elkaar de strijd aan. Ze moesten Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum en Howie Mandel overtuigen van hun kunnen. De Canadese YouTuber Shin Lim die goed is in goocheltrucs, lukte dat het beste. Hij won The Champions-editie nadat hij eerder al de reguliere Amerikaanse versie van de talentenshow had gewonnen.