Pussy Riot is terug met opmerkelijke boodschap en videoclip

In de muziekvideo lopen de bandleden onder meer rond met gasmaskers. Ook zijn beelden van de band tijdens milieuprotesten te zien. Tezamen met het lied heeft de rebelse muziekgroep op zijn website een open brief aan Poetin gepubliceerd. De brief is ondertekend door Nadya Tolokonnikova, die begint met ‘misschien ken je me nog van die twee jaar gevangenisstraf die je me hebt gegeven in 2012'. Zij en een ander bandlid kregen de celstraf vanwege een anti-Poetin optreden in een Russische kathedraal. Ze werden veroordeeld voor ‘vandalisme en religieuze haat’.



In de brief gaat zij in op de milieurampen in Rusland zoals in Nadya's geboorteplaats Norilsk (Siberië), waar een rivier in 2016 bloedrood kleurde vanwege nikkel dat in het water was gelekt. Behalve gif in de rivieren heeft het land ook te maken met door smog zwart gekleurde sneeuw, giftig afval en zure regen. ,,Hoe kan je een patriot zijn als je niet eens opmerkt hoe wij leven, hoe we ademen en wat we drinken?”



Het bandlid zegt niet dat alle fabrieken meteen dicht moeten, maar dat we snel op zoek moeten gaan naar duurzame en schone energie. ,,Want anders sterven we uit en maken we van onze hele planeet een Chernobyl en Norilsk."