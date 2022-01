PVV zet zaak over uitspraken Özcan Akyol in VI Vandaag niet door

Akyol was 10 januari te gast in de eerste aflevering van VI Vandaag. In gesprek met presentator Johan Derksen kwamen Geert Wilders en zijn politieke partij PVV aan bod. Derksen merkte op dat, ‘als de scherpe kantjes er bij de heer Wilders af zijn, hij ook redelijke dingen heeft’. ,,Het probleem is, hij wil mensen met een moslimachtergrond het stemrecht ontnemen. Die zet zichzelf buitenspel. Dus hij mag niet meedoen? Hij wil niet meedoen”, luidde Akyols reactie.



Die opmerkingen schoten de PVV in het verkeerde keelgat. Advocaat Knoops stelde dat de uitspraak van Akyol ‘iedere juiste feitelijke grondslag of basis ontbeert’. De politieke partij zou Akyols bewering in geen enkel partijprogramma ooit naar voren hebben gebracht. Daarom werd rectificatie geëist.



Akyol gaf meteen al aan niet van plan te zijn uitspraak te rectificeren. ,,In het partijprogramma van de PVV valt te lezen dat ze het stemrecht willen ontnemen van mensen met twee nationaliteiten”, zei hij toen. ,,Dat is voor Marokkaanse moslims onmogelijk. Daardoor ontneem je hen het stemrecht. Veel van hen zijn moslim, dus dat was mijn interpretatie van dat standpunt.”