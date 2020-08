Qmusic bevestigt met hilarisch filmpje radiotransfer Bram Krikke en Tom van der Weerd

Vrijdag kon deze site het nieuws al melden over de overstap van het radioduo naar Qmusic. Toen kon de radiozender nog niets bevestigen, maar vandaag wordt het nieuws alsnog beklonken met een filmpje op Instagram. Terwijl Krikke en Van der Weerd rondjes op de ijsbaan trachten te schaatsen, staat ochtend-dj Mattie Valk langs de kant. À la Sven Kramers coach Gerard Kemkers wijst hij het tweetal naar de baan met het logo van Qmusic. Echter kijkt hij het wel lachend aan.



Het was een kwestie van tijd voor Krikke (25) een volgende grote stap in radioland zou maken. Hij werd bekend met zijn succesvolle YouTube-series Bram in de Buurt en Statements en op tv was hij te zien in het programma Onrecht van PowNed. Samen met Van der Weerd (ook 25) maakte hij de afgelopen jaren bij Slam! Club Ondersteboven en dat bleef niet onopgemerkt. Zijn radiowerk leverde Krikke al twee keer een Zilveren Radioster Man evenals een Marconi Award voor aanstormend talent op. Als duo werden Krikke en Van der Weerd twee keer genomineerd voor de Gouden Radioring.



Qmusic geeft aan op een later moment bekend te maken op welk tijdstip Krikke en Van er Weerd te horen zullen zijn. Het duo zal een weekendprogramma gaan maken, melden bronnen aan deze site.