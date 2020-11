Qmusic blijft doorstoten: 'Vooral te danken aan Mattie & Marieke’

Het gaat Qmusic voor de wind. Stonden ze afgelopen jaar qua marktaandeel nog 1 procent achter Radio 538 in de commerciële doelgroep (20-49 jaar), inmiddels staat het station ruim 4 procent voor. In de radiowereld zijn dit erg grote verschillen. En ook in de doelgroep 10+ groeit de zender naar ongekende hoogte. Slechts 0,1 procent houdt Qmusic van het algehele marktleiderschap af, dat nu nog in handen is van Radio 2.

,,De grote winst zit in de ochtendshow”, verduidelijkt mediastrateeg Evert Bronkhorst van mediabureau Vizeum/Dentsu, dat reclamezendtijd inkoopt voor adverteerders. ,,Het hardst groeit Qmusic in het weekend met de nieuwe show van Bram Krikke en Tom van der Weerd, maar dan is de totale luistertijd minder groot en de invloed op het totale cijfer lager. Het echte verschil zit ‘m in de ochtend, waar de ochtendshow van Mattie en Marieke 25 procent beter wordt beluisterd dan afgelopen jaar.”

Ontspanning

Dat nu ook Radio 2 in de algehele doelgroep (10+) voor Qmusic in beeld komt, had Bronkhorst niet zien aankomen. ,,Radio 2 ging erg goed. Maar Qmusic lijkt de luisteraar beter te bedienen. De zender weet heel goed de luchtigheid te pakken waar Nederland op zit te wachten. Mensen luisteren minder in de auto naar het werk en op het werk zelf, maar meer vanuit huis vanwege de coronatijd. En lijken meer behoefte te hebben aan ontspanning.”



Met deze ontwikkeling kan Qmusic volgende maand wel eens de grootste zender van het land zijn. Zeker doordat in die meting de Qmusic Top 100 mee wordt genomen. Bronkhorst: ,,Lijstjes doen het altijd goed. In juni schoot Qmusic ook omhoog toen ze de Foute Top 1500 uitzonden.” Al lijkt het daarna weer even uit met de pret. ,,Dan komt de Top 2000 op Radio 2 en dan zal die zender weer de grootste zijn.”



Bij Qmusic zijn ze in ieder geval dolblij. ,,Wat een cijfers!” reageert zenderbaas Dave Minneboo. ,,We willen met Qmusic iedere dag plezier, energie en een goed gevoel brengen en het is fantastisch om te zien dat steeds meer mensen dat weten te waarderen. Met een weekbereik van bijna 2,9 miljoen mensen stemt inmiddels 1 op de 5 radioluisteraars af op onze zender.”