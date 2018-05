Qmusic geeft willekeurig persoon 10.000 euro in radiospel Uitverkorene

Mattie Valk zal volgens Qmusic maandag het eerste aanknopingspunt geven. ,,Het toffe aan dit spel is dat iedereen de winnaar kan zijn. Je doet mee aan een spel waarvoor je je niet hoeft op te geven. Als je jezelf herkent in de hints, hoef je alleen maar even te bellen om te checken of je De Uitverkorene bent. Het is een soort omgekeerde wereld, want de winnaar staat dus al vast."

Het spel wordt tussen 7 en 25 mei gespeeld. Iedereen kan checken of hij of zij De Uitverkorene is door op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur te bellen met Qmusic. Aan de hand van een aantal controlevragen wordt bij de privédetective gecontroleerd of de beller ook daadwerkelijk De Uitverkorene is. Het spel blijft, zo benadrukt de zender, tot het allerlaatste moment spannend. Want ook als je het zelf niet bent, kun je nog steeds 1.000 euro winnen. Daarvoor hoef je alleen via de Qmusic app de naam van degene door te geven van wie jij denkt dat het is; misschien wel je broer, je buurvrouw of je collega.