Qmusic verlengt ochtendshow Mattie en Marieke met uur vanwege coronacrisis: ‘Ander ritme’

,,Vanwege het coronavirus merken we dat mensen later inschakelen doordat ze thuiswerken en daardoor nu een groot gedeelte van de show missen”, zegt Qmusic-dj Marieke Elsinga. Recent onderzoek en peilingen tonen volgens Qmusic aan dat het ritme van de dag onder luisteraars door de huidige situatie anders is dan normaal. De zender hoopt met de nieuwe uitzendtijden, eveneens van kracht tot en met 28 april, tegemoet te komen aan die nieuwe dagindeling.



,,Er is minder woon-werkverkeer, dus de dag start wat later’’, zegt Elsinga. ,,De ochtendrituelen verplaatsen zich gemiddeld ongeveer een uur.” Mattie Valk vult aan: ,,Uiteraard zijn er wel mensen die naar hun werk gaan, juist de mensen in de cruciale beroepsgroepen. Daarom hebben we besloten dat we wél gewoon om 06.00 uur beginnen, maar dat we een uur langer doorgaan.”